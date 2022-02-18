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ETSO, Sınav Koleji ile protokol imzaladı - Son Dakika

ETSO, Sınav Koleji ile protokol imzaladı

18.02.2022 16:37
ETSO, Sınav Koleji ile protokol imzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Sınav Koleji ile indirim protokolü imzaladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Sınav Koleji ile indirim protokolü imzaladı.

ETSO'yu ziyaret eden Erzurum Sınav Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Güllüce ve Halkla İlişkiler Müdiresi Tuğba Eroğulları'nın, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir'e kolejin faaliyetleriyle ilgili bilgi vermesinin ardından protokol imzalandı.

Şevket Demir ve Abdullah Güllüce'nin imzaladığı protokole göre; 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda Sınav Koleji'ne çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen Oda üyeleri ve personeli, yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek. Protokolde ayrıca, yapılan kurum indiriminin, öğrencinin okul yönetmeliklerine uygun davranması şartıyla kaydolduğu kademeyi (anaokulu, ilkokul veya ortaokul) tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Erzurum Sınav Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Güllüce, ETSO ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir de protokolün her iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

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Halkla İlişkiler, Ticaret, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETSO, Sınav Koleji ile protokol imzaladı - Son Dakika


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