ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

03.04.2022 14:07
ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle ülke genelinde başlatılan okuma etkinliklerine Erzurum Teknik Üniversitesi de katıldı.

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle ülke genelinde başlatılan okuma etkinliklerine Erzurum Teknik Üniversitesi de katıldı.

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ile öğrenci topluluklarından Oku/Yorum Kulübünün iş birliğiyle Merkezi Kütüphanede düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Ali Fuat Açıkgöz ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı.

Etkinlikte gençlerle birlikte kitap okuyup sohbet eden Rektör Çakmak, kütüphanelerin toplumsal hafızayı kuşaktan kuşağa aktaran mekanlar olduğunu dile getirerek, kütüphanelerde okuma yapmanın ve ders çalışmanın yanı sıra insanların çeşitli sosyal yönlerini de geliştirebileceğini söyledi.

Müzik dinletisi ile devam eden program, kitap çekilişlerinin yapılması ile sona erdi. - ERZURUM

ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, gençlik, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ETÜ'de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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