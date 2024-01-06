ETÜ'de siber güvenlik semineri düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve öğrenci topluluklarından Tech Kulubü iş birliğiyle Siber Güvenlik semineri düzenlendi.

Siber güvenlik alanındaki güncel gelişmeler ve kariyer imkanlarının konuşulduğu seminere çok sayıda öğrenci katıldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım moderatörlüğünde hibrit olarak düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Siber Güvenlik Uzmanı İlker Burak Adıyaman, sektörde iş imkanlarının giderek genişlediğini belirterek siber saldırı türleri, sızma testleri ve kullanılan araçlar ve kariyer imkanları hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım ise günümüzde siber güvenliğin gerek kurumsal gerekse de bireysel düzeyde bir gereklilik haline geldiğine dikkat çekerek: "İnternet kavramının hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve kullanımının her geçen gün artması siber güvenliğin önemini de artırmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimiz bu konuda kapsamlı olarak eğitim görüyor. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizi sektörün önde gelen isimleriyle buluşturarak onların bilgi ve deneyimlerinden istifa etmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında siber güvenlik alanında önemli işlere imza atan Burak İlker Adıyaman öğrencilerimize çok kıymetli bilgiler verdi" diye konuştu. - ERZURUM