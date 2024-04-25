ETÜ'de TÜBİTAK Proje Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ETÜ'de TÜBİTAK Proje Ödül Töreni Düzenlendi

ETÜ\'de TÜBİTAK Proje Ödül Töreni Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), 2023 yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) '2209-A Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı' kapsamında destek almaya hak kazanan proje ekipleri için ödül töreni düzenlendi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, projeleri kabul edilen öğrencilere ve danışmanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.

25.04.2024 10:48
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), 2023 yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "2209-A Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan proje ekipleri için ödül töreni düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, dekanlar, akademisyenler ve projeleri kabul edilen öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, ETÜ'de geliştirilen ve kabul alan proje sayısının her geçen dönem arttığına dikkat çekerek: "Malumunuz olduğu üzere TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları üniversitemiz ev sahipliğinde düzenleniyor. Onları gördüğümde sizin küçüklüğünüz aklıma geliyor. Çünkü proje kültürü o yaşlardan itibaren kazanılmaya başlıyor. Proje denildiğinde genelde akademisyenler tarafından hazırlanan Ar-Ge faaliyetleri akla gelirdi. Ancak son dönemde TÜBİTAK'ın da desteğiyle bu anlayış değişti ve artık öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri de konuşuyoruz. Bu noktada sizlerin elde ettiği başarılar üniversitemizin tanınırlığına ve bilinirliğine önemli katkılar sunarken kariyerleriniz açısından da çok önemli kazanımlar sağlayacaktır. Çünkü mezun öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda iş verenlerin akademik başarının yanı sıra takım çalışmasına yatkınlık ve proje kültürüne sahip olmak gibi kriterlerine de öncelik verdiğini görüyoruz. İnanıyorum ki aynı kararlılık ve azim ile kabul alan proje sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Bu vesileyle başta siz değerli öğrencilerimiz olmak üzere bilgisi ve tecrübesiyle size yol gösteren danışman hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Program Rektör Çakmak'ın ve Rektör Yardımcılarının öğrencilere ve danışmanlarına teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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