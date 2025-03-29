ETÜ\'den İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Desteği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve ETÜ'lü öğrenciler tarafından hayata geçirilen "Bu Bayram Beni Sen Giydir" projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği yapıldı.

Yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı'nın yaptığı Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında ETÜ'lü öğrenciler, Erzurum'daki 370 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Namlı, projenin 7 yıldır devam ettiğini belirterek: "Üniversitemizin üst yönetimine, arkadaşlarıma, akademik ve idari personellerimize, hayırseverlere ve tabii ki gönlünü koyarak gerçekten özveriyle çalışan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların çabası olmasa biz bugün bu kadar öğrenciye ulaşamazdık. Kampanya kapsamında sadece bir evden bir çocuğu mutlu etmek istemiyoruz, biz ihtiyaç sahibi çocuğu belirlerken evdeki kardeşlerine de yardım yapıyoruz. Ayakkabı ve kıyafetlerini ayarlayıp o şekilde veriyoruz. Bir evdeki tüm kardeşleri sevindirmiş oluyoruz" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi çocuklara yardım etmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise "Şu an yardımlar Erzurum'da yaşayan çocuklara yapılıyor. Yıllar içinde projenin kapsamını genişlettiriyoruz. Gazze için de yardım programı düzenlendik. Sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de bu programları organize ediyoruz." dedi. - ERZURUM