ETÜ'den Sigma Xi Üyeliği

22.05.2026 13:21
Doç. Dr. Emre Kuşkapan, Sigma Xi'nin tam üyeliğine kabul edildi. Başarı, ETÜ'nün uluslararası görünürlüğünü artıracak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Kuşkapan, uluslararası bilim dünyasının köklü kuruluşlarından Sigma Xi'nin tam üyeleri arasına katıldı.

Bilimsel üretkenliği, araştırma faaliyetleri ve alanına sunduğu akademik katkılar doğrultusunda Tam Üyelik (Full Membership) statüsüne kabul edilen Doç. Dr. Kuşkapan, uluslararası ölçekte bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getiren Sigma Xi'nin bilim ağına dahil oldu.

1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Sigma Xi, bilimsel araştırmaları teşvik eden, disiplinler arası iş birliklerini destekleyen ve dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları aynı platformda buluşturan uluslararası bir onur topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, bilimsel başarıların tanınmasının yanı sıra araştırma kültürünün geliştirilmesi, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bilimsel etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Sigma Xi üyeliği kapsamında araştırmacılara uluslararası bilimsel ağlara erişim, araştırma destek programlarından yararlanma, kariyer gelişim fırsatları, mentörlük olanakları ve disiplinler arası iş birliği imkanları sunuluyor. Ayrıca üyeler, saygın bilimsel yayınlara erişim sağlayarak akademik çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıma fırsatı elde ediyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Doç. Dr. Emre Kuşkapan'ın elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Hocamızın, uluslararası bilim camiasında saygınlığı bulunan Sigma Xi tarafından Tam Üyelik statüsüne kabul edilmesi bizler için memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu tür akademik kazanımlar, üniversitemizin araştırma kültürünün güçlenmesine ve uluslararası görünürlüğünün artmasına katkı sağlamaktadır. Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:33:04.
