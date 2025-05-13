ETÜ\'den TÜBİTAK\'a 74 Proje

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2024 yılı 1. dönem sonuçlarına göre Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) 74 projesi destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na 2024 yılının 1. dönemde 125 proje sunan ETÜ, %59'luk kabul oranıyla dikkat çekici bir başarıya imza atarak, 74 projesine destek aldı.

Edebiyat Fakültesinden 16, Fen Fakültesinden 16, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 14, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 21 ve Spor Bilileri Fakültesinden 7 olmak üzere toplamda 74 projeye TÜBİTAK tarafından 12 ay süreyle burs desteği sağlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, proje kabul sayısının her geçen dönem artmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek: "Üniversite olarak her geçen yıl daha fazla öğrencimizin proje hazırladığını ve bu projelerin ciddi oranda destek aldığını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. 2022 yılında 21 projemiz destek almıştı, geçen yıl bu sayı 65'e çıktı, bu dönem ise 74 projeyle sayıyı daha ileriye taşıdık. Bu sadece sayısal bir artış değil, aynı zamanda araştırma kültürünün öğrencilerimiz arasında yaygınlaştığının bir göstergesidir. Öğrencilerimizi ve onları en güzel şekilde yönlendiren kıymetli danışman hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM