ETÜ Fotonik Bölümü Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ Fotonik Bölümü Tanıtıldı

ETÜ Fotonik Bölümü Tanıtıldı
26.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, Fotonik Bölümü'nü tanıtarak öğrencilere yeni fırsatlar sunuyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi bünyesinde açılan Fotonik Bölümünün tanıtım programı, Erzurum'daki liselerde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ETÜ Yaşam Merkezi VIP Salonunda düzenlenen lansman programı, Fen Fakültesi ve ETÜ Bilim İletişimi Ofisinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Lansman programında katılımcılara bölümün eğitim olanakları, araştırma altyapısı ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler verildi. Fotonik; ışığın üretilmesi, kontrol edilmesi ve farklı amaçlarla kullanılmasını konu alan, elektronik çağın ardından "ışık çağı" olarak nitelendirilen yeni teknolojilerin temelini oluşturan disiplinlerarası bir bilim alanı olarak öne çıkıyor. Savunma sanayinden sağlık teknolojilerine, haberleşmeden uzay çalışmalarına kadar birçok stratejik sektörde kullanılan fotonik teknolojiler, günümüzün en hızlı gelişen alanları arasında yer alıyor.

Türkiye'de yalnızca İzmir ve Ankara'daki üniversitelerde bulunan Fotonik Bölümü, ETÜ ile birlikte ilk kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğrenci kabul edecek. Bölüm, Yüksek Teknoloji Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesindeki fotonik laboratuvarları, karakterizasyon ve fabrikasyon imkanlarıyla öğrencilerine uygulamalı eğitim ve araştırma fırsatları sunacak.

Fotonik Bölümü mezunları; savunma sanayi kuruluşları, haberleşme ve uydu teknolojileri firmaları, yarı iletken ve mikroçip üretim merkezleri, sağlık teknolojileri şirketleri, enerji sektörü, otomotiv sanayi ve optik sistem geliştiren kuruluşlar başta olmak üzere birçok alanda çalışma imkanı bulabilecek. ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi kurumların yanı sıra teknoloji odaklı özel sektör kuruluşları da bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesinin değişen dünya koşullarını ve eğitim anlayışındaki dönüşümü yakından takip ettiğini belirterek, ülkemizin gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni ve stratejik alanlarda eğitim vermeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti. Bu doğrultuda açılan Fotonik Bölümünün, yüksek teknoloji odaklı insan kaynağı yetiştirme hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çakmak, ETÜ'nün eğitim ve araştırma faaliyetlerini güncel gelişmeler ışığında sürdürdüğünü kaydetti.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara ise konuşmasında, fotonik gibi yenilikçi ve istihdam potansiyeli yüksek bir bölümün Fen Fakültesi bünyesinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölümün sahip olduğu gelişmiş laboratuvar altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerine güçlü bir eğitim ortamı sunacağını belirten İncekara, yeni dönemde ilk öğrencilerini kabul edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ Fotonik Bölümü Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:15
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:31:48. #7.12#
SON DAKİKA: ETÜ Fotonik Bölümü Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.