ETÜ Rektörü Çakmak, mezuniyetin üniversiteyle ilişkinin sonu olmadığını söyledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mezunları, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen II. Mezunlar Buluşması'nda yeniden bir araya geldi.

ETÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, KARPAM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan, akademisyenler ve farklı dönemlerde mezun olan ETÜ'lüler katıldı.

Mezunların üniversite yıllarına ilişkin anılarını paylaştığı programda, mezuniyet sonrasında yaşanan süreçler ve ETÜ ile sürdürülen iletişim üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Farklı dönemlerde mezun olan ETÜ'lüler, uzun bir aradan sonra yeniden aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, mezuniyetin üniversite ile kurulan ilişkinin sona erdiği bir süreç olmadığını belirterek, ETÜ'lülerin mezuniyet sonrasında da üniversiteyle olan bağlarını güçlü şekilde sürdürmelerini önemsediklerini ifade etti. Mezunların farklı şehirlerde ve farklı alanlarda çalışmalarını sürdürürken ETÜ ailesinin bir parçası olmaya devam ettiğini kaydeden Çakmak, üniversitenin de mezunlarıyla iletişimini canlı tutmaya büyük önem verdiğini söyledi.

Çakmak, mezun buluşmalarının farklı dönemlerde ETÜ'den mezun olan öğrencileri yeniden bir araya getirerek ortak bir aidiyet duygusunun güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin mezunların birbirleriyle iletişim kurmalarına, deneyimlerini paylaşmalarına ve ETÜ ile ilişkilerini sürdürmelerine imkan sağladığını dile getiren Çakmak, mezunlarla kurulan iletişimin güçlenerek devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Program, öğle yemeğinin ardından kampüs yerleşkesinde mezun öğrenciler anısına düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi.