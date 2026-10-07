ETÜ’ye büyük gurur: Matematik alanında "Yılın doktora tezi" ödülü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), matematik alanındaki akademik başarısıyla büyük bir gurur yaşadı. Üniversite bünyesinde tamamlanan bir doktora tezi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2026 yılı Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Matematik alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görüldü.

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özkan, doktora eğitimini ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Bilim Dalı'nda tamamladı. ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar'ın danışmanlığında, Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Deniz'in ise eş danışmanlığında yürütülen ve 2025 yılında başarıyla tamamlanan "Bazı Özel Fonksiyonlar İçin Fonksiyonel Eşitsizlikler" başlıklı doktora tezi, Türkiye çapında yılın en başarılı tezi seçildi.

Akademik dünyada büyük yankı uyandıran bu önemli ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen resmi törende sahiplerine takdim edildi. Başarının devletin zirvesi tarafından ödüllendirilmesi, ETÜ'nün temel bilimlerde ulaştığı akademik seviyeyi gözler önüne serdi.

"Bilimsel çalışma kültürünün bir sonucu"

Ödüle layık görülen tezin danışmanlığını üstlenen ve öğrencisinin bilimsel gelişimine yön veren ETÜ Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar, törenin ardından yaptığı değerlendirmede büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Prof. Dr. Çağlar, şu ifadeleri kullandı: "Bir akademisyen için öğrencisinin bilimsel başarısına tanıklık etmek ve onun Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesinde danışman olarak katkı sunmak büyük bir gurur ve mutluluktur. Bu ödülü, öğrencimiz Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özkan'ın başarısı kadar, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde matematik alanında oluşturduğumuz bilimsel çalışma kültürünün de bir sonucu olarak görüyorum."