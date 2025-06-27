Ev Tekstili Sektörü Globalde Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Ev Tekstili Sektörü Globalde Büyümeyi Hedefliyor

Ev Tekstili Sektörü Globalde Büyümeyi Hedefliyor
27.06.2025 17:26
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Türkiye Ev Tekstili Derneği, sektörü güçlendirmek için projeler geliştirecek ve kapsayıcı yönetim kuracak.

Türkiye'de büyüyen ev tekstili sektörü globalde de daha güçlü hale gelmek istiyor.

Türkiye'nin ev tekstili sektörünü zirveye taşımayı hedeflediklerini belirten Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkan adayı Murat Şahinler, "Dünya ev tekstili ihracatında dördüncü sıradayız, ancak daha fazlasını başarabiliriz. Sektördeki tüm firmalar için yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Her şehirdeki üyemize kolay ulaşılabilir ve kapsayıcı bir yönetim yapısı kuracağız ve sektörün geleceği için sorumluluk alacağız. Küresel konjonktürün üreticilerimizi çok zorladığı şu dönemde kişileri değil projeleri ve sadece sektörü konuşma zamanı. Bu anlayış, sektörümüz ve ülkemiz için ortak sorumluluğumuz" diye konuştu.

Ev tekstili sektörünün globaldeki rekabet gücünü artırmak ve ihracatını güçlendirmek için önemli projelerle yola çıktıklarını ifade eden Şahinler, "Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak. Aktif olarak çalışacak birçok komisyon oluşturacağız ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız. Tüm üyelerimize katkı sağlayacak bir yapı kuracağız. Küresel konjonktürün üreticilerimizi çok zorladığı şu dönemde kişileri değil projeleri ve sadece sektörü konuşma zamanı. Bu anlayış sektörümüz ve ülkemiz için ortak sorumluluğumuz. Sektörün yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen firmalarımızın ayakta kalması çok önemli. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için de birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Dünya ev tekstili ihracatı 2024 yılında yüzde 1,9 artarak 61 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz de ev tekstili ihracatından aldığı yüzde 3,1'lik payla ihracatta dördüncü sırada yer alıyor. Ancak biz bu verileri yeterli görmüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün daha iyilerini başarabilecek alt yapısı ve kapasitesi olduğunu biliyoruz. Uluslararası alıcı sayısını artırmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu noktada yalnızca fuarları değil, dijital fuarcılık altyapısını da güçlendireceğiz. Hedef ülkelerle ticaret heyetleri organizasyonları düzenleyeceğiz ve üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız. Ev tekstili sektöründe 'Fasondan Markaya' dönüşümünü sağlamak için üreticilere rehberlik edeceğiz. Markalaşma konusunda önemli adımlar atacağız. Üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlaması için projeler üreteceğiz. Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları ile sürekli diyalog içinde olacak, ev tekstili sektörümüzün bu fonlardan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Her üç ayda bir, sektörümüzü ilgilendiren özel destek programları ve yeni çağrılar için toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca, üyelerimizin ihtiyaçlarına özel destek planları hazırlayarak, onları en uygun programlarla buluşturacağız. Kamu desteklerinden daha verimli faydalanmanızı sağlamak için tüm bürokratik süreçleri sizin için kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm Merkezi kurarak e-ticaret altyapısı olmayan firmalara özel dönüşüm desteği sağlayacaklarını belirten Şahinler, "Dijital pazar yerleri ile özel anlaşmalar yaparak, sektörde dijitalleşmenin önemini artıracağız. Gençlerin sektöre kazandırılması ve yeni yeteneklerin gelişmesi için Ev Tekstili Akademisi'ni hayata geçireceğiz. Gençler bu sektörün geleceği. Onlara sadece alan açmak değil, yön de göstermek zorundayız. Bu çerçevede genç yeteneklerin sektöre katılımını sağlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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