Evde bakım hizmetleri ekibinden 65 yaşındaki Gürsoy'a sürpriz doğum günü - Son Dakika
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Evde bakım hizmetleri ekibinden 65 yaşındaki Gürsoy'a sürpriz doğum günü

11.10.2022 11:08
Evde bakım hizmetleri ekibinden 65 yaşındaki Gürsoy'a sürpriz doğum günü

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri ekibi tek başına yaşayan 65 yaşındaki Özdemir Gürsoy isimli vatandaşa sürpriz doğum günü partisi yaptı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri ekibi tek başına yaşayan 65 yaşındaki Özdemir Gürsoy isimli vatandaşa sürpriz doğum günü partisi yaptı.

Yaklaşık beş yıldır Ortahisar Belediyesi'nin evde bakım hizmeti verdiği Gürsoy, doğum gününde duygusal anlar yaşadı. Belediye ekipleriyle birlikte doğum gününü mutlu ve sevinçli bir şekilde kutlayan Gürsoy gözyaşlarına hakim olamazken, doğum günü pastasını ekip üyelerine ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Özdemir Gürsoy, evde bakım hizmeti ekibi dışında pek fazla gidip gelen misafirinin ve ziyaretçisinin olmadığını belirterek, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve evde bakım hizmeti ekibine teşekkürlerini ileten Gürsoy, "İnsanlar yaşlandıkça daha fazla ilgi istiyor. Tek başına yaşamak oldukça zor. Çocuğum olmadığımdan dolayı tek başına yaşamak zorunda kaldım. Sağolsun, belediyeden gelen arkadaşlar bir nebze de olsa yalnızlığımı gideriyor, bana arkadaşlık ediyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Doğum günü partisinden sonra ekip üyeleri Gürsoy'un evini temizledi.

Öte yandan Bir sosyolog, bir hemşire ve 8 temizlik personelinden oluşan Ortahisar Belediyesi evde bakım hizmetleri ekibi; hasta, engelli ve bakıma muhtaç çok sayıda kişiye şefkat elini uzatıyor. Ekip, 120 kişiye düzenli olarak, 60 aileye ise periyodik aralıklarla hizmet veriyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde bakım hizmetleri ekibinden 65 yaşındaki Gürsoy'a sürpriz doğum günü - Son Dakika

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