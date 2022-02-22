Evde çeyiz yapan kız kalmadı, çeyizcilerin işleri açıldı - Son Dakika

Son yıllarda evlenecek kızların iş hayatına atıldığı için evde çeyiz yapmaması, çeyizcilerin işine yaradı.

Zamanında genç kızlar, evlenecekleri zamana kadar hummalı bir şekilde çeyiz hazırlama telaşına düşerlerdi. Ancak son zamanlarda, kadınların da iş hayatına yoğun bir şekilde katılmasıyla birlikte işte çalışan evlenecek kızlar, artık çeyizlerini hazır almak zorunda kalıyor.

Bursa Nilüfer Köylü Pazarında bulunan çeyizciler çarşısındaki 59 tane dükkanda düğün sezonunun yaklaşmasıyla hummalı bir çalışma başladı. En güzel ve süslü çeyizlik eşyaları dükkanlarına asan esnaf, düğün yapacak çiftleri bekliyor. Artık evlenecek kızlar çalıştığı için çeyiz yapmadığını ifade eden çeyizciler ise, "Biz el emeği göz nuru çeyizler satıyoruz. Bu çeyizlik eşyaların hepsi elde işleniyor. Bu sebepten rağbet görüyor. Eskiden evlenecek kızlar kendi çeyizlerini kendileri yapardı. Artık kızlar çalıyor. Çeyizlerini gelip bizden alıyorlar. İşlerimiz iyi, sezon 1 ay sonra açılır, biz de son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir düğün için çeyizlik eşya fiyatları 2 ila 5 bin lira arasında değişiyor" dedi. - BURSA