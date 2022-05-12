Evde eğitim alan öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika
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Evde eğitim alan öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

12.05.2022 13:50
Evde eğitim alan öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinde eğitim alan engelli 6'ncı sınıf bedensel engelli Ümit Kısacık'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinde eğitim alan engelli 6'ncı sınıf bedensel engelli Ümit Kısacık'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla, Fatsa Yetimlerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YETİM-DER) tarafından tedarik edilen akülü tekerlekli sandalye, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve YETİM-DER yöneticileri tarafından evde eğitim alan 6'ncı sınıf öğrencisi Ümit Kısacık'a evinde teslim edildi.

Ev ziyaretinde öğrenci ile ilgilenerek sohbet eden ve Engelliler Haftası'nı kutlayan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, öğrenciye üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı Trabzonspor forması hediye etme sözü verdi. Öğrenci Ümit Kısacık da ziyaretleri ve hediyeleri için Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve beraberindekilere teşekkür etti. - ORDU

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Lütfi Yaran, Hisarcık, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evde eğitim alan öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika


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