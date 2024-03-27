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Evde şarj edilen elektrikli bisiklet yangına neden oldu

TOKAT - Tokat'ta bir evde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet yangına neden oldu.

Olay Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu vatandaşlar elektrikli bisikleti evin içinde şarja taktı. Bir süre sonra şarjdaki bisiklet alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin yandığını gören ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.