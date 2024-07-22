Evinde muhabbet kuşu besleyenler dikkat Hayvanınızı serinletmek isterken öldürmeyin - Son Dakika
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Yerel

Evinde muhabbet kuşu besleyenler dikkat Hayvanınızı serinletmek isterken öldürmeyin

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde petshop işletmecisi olan Mustafa Güçyeter, evde beslenen muhabbet kuşların hava akımına (ceyeran) bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Sıcak havalarda kuşların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu belirten Güçyeter, kafesin ceyranlı bölgelere bırakılmaması gerektiğini ve temizlik konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, muhabbet kuşlarına ıslak marul verilmemesi gerektiğini de vurguladı.

22.07.2024 11:26
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Evinde muhabbet kuşu besleyenler dikkat

Hayvanınızı serinletmek isterken öldürmeyin

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde petshop işletmecisi olan Mustafa Güçyeter, evde beslenen muhabbet kuşların hava akımına (ceyeran) bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar insanlarda olduğunu gibi diğer canlıları da olumsuz yönde etkiliyor. Bazı insan evlerinde besledikleri hayvanları farklı yöntemlerle serinletirken, yapılan yanlışlar sonucu hayvanın ölümüne sebep veriyorlar. Evlerinde muhabbet kuşu besleyen insanların bazıları kafesi hava akımının (ceyeran) yoğun olduğu bölgelere bırakarak hayvanı serinlettiğini düşünüyorlar. Fakat hayvan için tehlikeli bir durum olduğunu anlatan Mustafa Güçyeter, kesinlikle hayvanın cereyanda bırakılmamasını söyledi.

Güçyeter, açıklamasında; "Sıcak havalar kuşlar için de önemlidir. Evlerinizde beslediğiniz muhabbet kuşlarını hava akımına (ceyeran) maruz bırakılmamalıdır İki cam arasında kafesi koymasınlar. Diğer önemli durumda temizlik. Eğer bu temizliği yapmazsanız kuşlarınız bitlenir, kuşunuzun kanını emer, kuşa zarar verir. En az haftada bir sefer altlarını temizlenmelidir. Yapılabiliyorsa daha sıklıkta temizlensin. Sulukların temiz olmazı lazım. Suluğun kenarlarında siyah lekeler varsa bunlar bittir. Bunlar pislikten olur" dedi.

"Muhabbet kuşunuza ıslak marul yedirmeyin !"

Mustafa Güçyeter; "Ayrıca haftada bir sefer marul verin. Fakat marulu vermeden önce 10 dakika dışarıda bekletiniz. Kuruduktan sonra verin. Eğer yaşken verirseniz hayvan ishal olur. İshalde hayvana zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evinde muhabbet kuşu besleyenler dikkat Hayvanınızı serinletmek isterken öldürmeyin - Son Dakika

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