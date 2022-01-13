Evinin salonunu atölyeye çevirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta mikro kredi desteğiyle kendi işini kuran Tuba Düşünceli, el işi ürünler yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Düşünceli (29) mikro krediden aldığı bin TL destekle kendi işini kurdu.

Geçmişten bugüne gelen el sanatlarını tamamen el işçiliği ile sürdürdüğünü belirten Düşünceli, "El emeği göz nuru ürünleri tamamen el işçiliği ile yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Daha önceleri evimde bu işleri yapıyordum fakat siparişler artınca ve çevreden de talepler olunca kendi işimi kurmak istedim. Daha sonra mikro krediye başvurdum ve oradan aldığım bin TL destekle malzeme alarak evimin salonunu tamamen yaptığım ürünlere ayırdım. Burada sim sırma, Antep işi, tel kırma, file ve ofis panoları yaparak özel müşterilerime, sosyal çevreme ve sosyal medya hesaplarım üzerinden beğenilerine sunarak gelinlerimizin çeyizlerini süslüyoruz. Tamamen el işçiliği bana ait. Ben işimi kurarak, kendi ayaklarım üzerinde durmayı başardım ve 10 yıldır bu işi yapıyorum. Adım atamayan birçok kadın arkadaşlara da bu konuda örnek olmak istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ