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Evlat nöbeti tutan baba: "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor" - Son Dakika

Evlat nöbeti tutan baba: "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor"

27.01.2022 00:57
Evlat nöbeti tutan baba: "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor"

Muş'ta 41 haftadan bu yana evlat nöbetini sürdüren Şemsettin Özcan, "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor.

Muş'ta 41 haftadan bu yana evlat nöbetini sürdüren Şemsettin Özcan, "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor. Yazıklar olsun size" dedi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen anneler, 41'inci haftada da oturma eylemine katıldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

"Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor"

2016 yılında okuldan kandırılarak götürüldüğünü belirttiği oğlu Atilla Özcan için eyleme devam eden baba Şemsettin Özcan, HDP'ye destek verenlere lanet okudu. HDP'nin zalim, dinsiz ve imansız olduğunu söyleyen Özcan, "PKK'da aynı HDP gibidir. Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor. Yazıklar olsun size. Yeter bu kadar, bize işkence yaptınız. Kürt davasıymış. Bu ne Kürt davasıdır? Kürt davası yok burada. Askerimiz, polisimiz bizim gözümüzdür, bizim çocuğumuzdur. Bizim içimizde yabancı yok. Türk bayrağı hariç bize başka bir bayrak gerekmez. Sadece bayrağımızın altında yaşayan vatandaşımızla kardeşiz" dedi.

"Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya sattı"

Kardeşi için eyleme katılan Ümit Özcan da, "Kardeşim Atilla Özcan için buraya geldim. Kardeşimi HDP götürdü PKK'ya sattı. Kardeşim gelene kadar kar kış demen buradan kalkmayacağız. Biz sonuna kadar kararlıyız. Biz eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Biz buradan kalkmayacağız. Kardeşim beni duyuyorsan kaç gel, orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yeridir. Devletimize, polisimize, askerimize teslim ol" ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet Emin Teker için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker ise, "Kar kış demeden çocukları bekliyoruz. Biz gitmiyoruz. Buradayım. Biz kararlıyız. Bir çocuk dağda kalana kadar buradayız. Seni bekliyorum oğlum, gitmiyorum. Sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Korkmuyorum. Oğlum, ben ve kardeşin hastayız, gel bize sahip çık" diye konuştu.

Anne Gülbahar Teker, gözyaşlarına boğularak HDP binasına yürüdü. Anne Teker'i polisler güçlükle sakinleştirdi. Gözyaşları arasında HDP'ye lanet okuyan anne, oğluyla birlikte oturduğu merdivenlerde 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı attı. - MUŞ

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Halkların Demokratik Partisi, Şemsettin Özcan, Muş, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlat nöbeti tutan baba: 'Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbeti tutan baba: "Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor" - Son Dakika
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