Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika
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Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi Desteği

Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi Desteği
11.06.2026 12:15
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Kütahya'da 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile 18-29 yaş arası çiftlere faizsiz kredi sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi", Kütahya'da genç çiftlerden yoğun ilgi görüyor. 2025 yılı Ocak ayından itibaren uygulanan proje kapsamında, belirlenen şartları sağlayan 18-29 yaş arasındaki gençlere faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanırken, çiftler çeşitli eğitim programlarıyla da destekleniyor.

Kütahya'da bugüne kadar projeye yaklaşık bin 800 başvuru yapılırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 709 çift kredi desteğinden yararlanmaya hak kazandı. 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla ise 429 çiftin kredi ödemesi gerçekleştirildi.

Projede kredi tutarları da artırıldı. 2025 yılı Ekim ayından itibaren 18-25 yaş aralığındaki gençlere 250 bin TL, 25-29 yaş aralığındaki gençlere ise 200 bin TL tutarında kredi desteği verilmeye başlandı. Şartları sağlayan çiftler, başvurularını e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapabiliyor.

Başvuru sürecinin ardından gelir durumları değerlendirilen ve kredi almaya hak kazanan çiftler, evlilik öncesi eğitim programlarına katılıyor. Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından verilen eğitimler, krediden yararlanmanın zorunlu şartları arasında bulunuyor.

Bu kapsamda Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi tarafından evlilik öncesi eğitim programlarının 21'incisi gerçekleştirildi. Kredi desteğinden faydalanacak çiftlerin nikah öncesinde yüz yüze eğitim alması gerekiyor.

İl genelinde, ilçe Sosyal Hizmet Merkezleri de dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 648 çift, yani bin 296 kişi evlilik öncesi eğitimlerden yararlandı.

Müdürlük yetkililer, eğitimlerin sağlıklı iletişim kurabilen, güçlü ve sürdürülebilir aile yapılarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika

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