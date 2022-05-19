Expo 2021 Hatay Gastronomi Akademisi Dünya Mutfağına Ev Sahipliği Yapıyor

EXPO 2021 Hatay Gastronomi Akademisi, dünyaca ünlü Kolombiyalı Şef Charlie Otero'yu ağırladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ile birlikte düzenlediği mesleki eğitim odaklı Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES) atölye çalışmasına, EXPO'21 Hatay Gastronomi Akademisi ev sahipliği yaptı.

Gastronomi alanında meslek edindirme ve nitelikli iş gücü yetiştirme amacıyla kurulan SES Programı, öğrencilere teorik mesleki ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı temsilen atölye çalışmasına katılan EXPO'21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu söyledi. Çakar, "Dünyada 36 tane gastronomi kenti var bunlardan biri de Hatay, EXPO Gastronomi Akademisi'ni bu tarz etkinlikler için yaptık. Biz her platformda bu tip çalışmalarla ilgili her türlü aktiviteye ortaklık etmekten büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

SES Programı kapsamında EXPO Gastronomi Akademisi'nde düzenlenen atölye çalışmasına Kolombiyalı Şef Charlie Otero, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden aşçı Soner Küçük Enes Güleç, Duygu Babat ve öğrencileri, Şehit Ahmet Benli Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Atölye çalışmasında Türk şefler Hatay mutfağından aşur yemeğini yaparken Şef Otero da Kolombiya mutfağından geleneksel tamales yemeğini yaparak katılımcılara uygulamalı olarak öğretti.

2019 yılında BM Dünya Turizm Örgütü tarafından İspanya ve Latin Amerika Gastronomi Elçisi seçilen şef Otero, atalarının tariflerini bugünkü tekniklerle birleştirerek gastronomiyi tüm kültürleri bir araya getiren zengin kültürel, folklorik, birleştirici bir araç olarak kullanmasıyla tanınıyor. Otero, Hatay mutfağının zenginliğinden çok etkinlendiğini ve bir restoranda kendisine tepsi kebabının öğretildiğini ve çok sevdiğini söyledi.

Atölyeye ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR yetkilileri, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Margaret Rehm, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Temsilcisi Şehnaz Çivici katıldı.