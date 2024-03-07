Eyüpsultan Belediye Başkanı 10 Mahallede Otopark Yapılacağını Müjdeledi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı 10 Mahallede Otopark Yapılacağını Müjdeledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı 10 Mahallede Otopark Yapılacağını Müjdeledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni dönemde 10 mahallede otopark yapılacağını duyurdu. Otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacak.

07.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:36
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni dönemde 10 mahallede otopark yapılacağının müjdesini verdi. Otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, "İlçedeki önemli sorunlar arasında otopark meselesi bulunuyor. Otopark projemizi hızlıca hayata geçireceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in açıkladığı yeni dönem projelerinin içerisinde otoparklar da yer alıyor. Başkan Deniz Köken, ilçede otopark sorununun çözümü için Kemerburgaz Otoparkı, Yeşilpınar Otoparkı, Düğmeciler Otoparkı, Çırçır Otoparkı, İslambey Otoparkı, Göktürk Otoparkı, Alibeyköy Otoparkı, Rami Otoparkı, Defterdar Otoparkı ve Güzeltepe Otoparkı'nın yapılacağını belirtti. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Deniz Köken, "Otopark meselesi bütün anketlerimizde sorun olarak ilk beşte yer alıyor. Biz de çözüme katkı sunmak amacıyla 10 mahallede yaklaşık 5 bin araçlık otopark projelerini hazırladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediye Başkanı 10 Mahallede Otopark Yapılacağını Müjdeledi - Son Dakika

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