Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
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Yerel

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Halk Günü\'nde vatandaşlarla buluşuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor ve çözüm üretmek için ilgili birimlere yönlendiriyor.

16.05.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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"Yaşayan ve yaşatan katılımcı bir Eyüpsultan" vaadiyle yola çıkan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası'nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda ilçe sakinleri ile bir araya gelen Başkan Özmen, birim müdürleriyle birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Başkan Özmen sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar alıyor. Bu istek ve taleplere çözüm üretecek olan ilgili müdürlüklere yönlendiriyor.

Ortak akılla şekillenen daha güzel bir Eyüpsultan

Başkan Özmen, 7'den 70'e her kesimden vatandaşın fikir ve önerilerini dile getirdiği, ortak akılla şekillenen daha güzel bir Eyüpsultan için Halk Günlerinde hemşehrileriyle buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

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