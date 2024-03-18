Eyüpsultan Belediyesi Çocuklara Ramazan Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Eyüpsultan Belediyesi Çocuklara Ramazan Etkinlikleri Düzenliyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle çocuklar Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçiriyor. Her hafta sonu birden fazla noktada gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal konserleri, çocuk tiyatroları ve yarışmalarla çocuklar doyasıya eğleniyor. Sürpriz hediyelerin dağıtıldığı etkinliklere Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılıyor.

18.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:12
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçiriyor. Her hafta sonu birden fazla noktada gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal konserleri, çocuk tiyatroları ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla çocuklar doyasıya eğleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi bu Ramazan'da da ilçedeki tüm yaşlılar, gençler ve çocuklara yönelik etkinliklere imza atmaya devam ediyor. İftar sofraları kuruluyor, Kuran tilavetleri yapılıyor, birbirinden değerli konuklar vatandaşlarla buluşuyor. Bunların yanında çocuklar için de çeşitli eğlenceli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Sürpriz hediyeler dağıtılıyor

Çocuklar Eyüpsultan'da Ramazan ayını dolu dolu yaşarken anne babaları da onlarla birlikte eğleniyor. Sürpriz hediyelerin dağıtıldığı bu programlara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oluyor.

Her hafta sonu birbirinden renkli etkinlikler

Çocuk etkinlikleri her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırı ile Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen çocuk etkinlikleri 14.00 - 16.00, Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan çadırında ise 15.00 - 17.00 saatleri arasında yapılıyor.

Etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal konserleri, çocuk tiyatroları ve yarışmalarla eğlenerek Ramazan ayının güzelliklerini yaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Çocuklara Ramazan Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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