Eyüpsultan Belediyesi'nin Geleneksel Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyüpsultan Belediyesi'nin Geleneksel Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi\'nin Geleneksel Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl düzenlediği mahalle şenlikleri ve film gösterimleri bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Mahalle sakinleri aileleriyle birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

22.07.2024 09:51  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği mahalle şenlikleri ve film gösterimleri bu yılda devam ediyor. Cumartesi günü Rami Bir Nefes Parkı'nda, Pazar günü ise Yeşilpınar Bölge Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri aileleriyle beraber vakit geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri ve film gösterimleri bu yılda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Cumartesi günü Rami Bir Nefes Parkı'nda, Pazar günü ise Yeşilpınar Bölge Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte buluşan mahalle sakinleri, aileleriyle birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Mahalle şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Her yaştan Eyüpsultanlı'yı yaz akşamlarında bir araya getiren geleneksel mahalle şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Rami Bir Nefes Parkı ve Yeşilpınar Bölge Parkı'nda düzenlenen şenlikler büyük ilgi gördü. Rami ve Yeşilpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar seramik atölyesi, şapka boyama atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, çim adam atölyesi, zumba, palyaço ve bubble show ile yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Şenliklerde limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı

Sahne ve atölye aktivitelerinin ardından saat 20.00'de Rami Bir Nefes Parkı'nda Kahraman Balık, Yeşilpınar Bölge Parkı'nda ise Madagaskar isimli animasyon film gösterimiyle mahalle sakinleri açık havada film izlemenin keyfini çıkardı.

Öte yandan, Eyüpsultanlıların yaz gecelerini renklendiren şenliklerde limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi'nin Geleneksel Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden’ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi'nin Geleneksel Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement