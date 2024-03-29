Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan\'ı Ağırladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar her akşam birbirinden önemli isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda teravih namazı sonrası gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu.
Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda her gün kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu.
Günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti
Mecidiyeköy Merkez Camii Hafızı Ali Derman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide Nursaçan, Müslümanların bilmesi gereken konulara ve günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti. Nursaçan; aile ilişkilerini, kul hakkını, İslam'ın emir ve yasaklarını Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hadisleri çerçevesinde anlattı. Necmettin Nursaçan sohbetinde ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen ahiret hayatı, haram ve sevap olan hususlar, takva sahibi olmanın yolları, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in öğütleri, bir Müslümanın nelere dikkat etmesi ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı.
"Ramazan'da tevhidi ve istiğfarı çoğaltın"
Söyleşisinin bir bölümünde Ramazan Ayı'nın önemine ve güzelliklerine de değinen Nursaçan Hoca, "Sevgili Peygamberimiz Ramazan'da dört şeyi çoğaltın diye buyuruyor. İkisiyle Allah'ı hoşnut edersiniz; diğer ikisinden de zaten geri duramazsınız. Bunlardan birincisi tevhidi çoğaltın, ikincisi istiğfarı çoğaltın. Zamanla elbiseniz eskiyip de yenilediğiniz gibi imanınızı da yenileyiniz" dedi. - İSTANBUL
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