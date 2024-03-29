Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan'ı Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan'ı Ağırladı

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan\'ı Ağırladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu. Nursaçan, günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti ve önemli bilgiler aktardı.

29.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar her akşam birbirinden önemli isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda teravih namazı sonrası gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda her gün kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu.

Günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti

Mecidiyeköy Merkez Camii Hafızı Ali Derman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide Nursaçan, Müslümanların bilmesi gereken konulara ve günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti. Nursaçan; aile ilişkilerini, kul hakkını, İslam'ın emir ve yasaklarını Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hadisleri çerçevesinde anlattı. Necmettin Nursaçan sohbetinde ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen ahiret hayatı, haram ve sevap olan hususlar, takva sahibi olmanın yolları, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in öğütleri, bir Müslümanın nelere dikkat etmesi ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı.

"Ramazan'da tevhidi ve istiğfarı çoğaltın"

Söyleşisinin bir bölümünde Ramazan Ayı'nın önemine ve güzelliklerine de değinen Nursaçan Hoca, "Sevgili Peygamberimiz Ramazan'da dört şeyi çoğaltın diye buyuruyor. İkisiyle Allah'ı hoşnut edersiniz; diğer ikisinden de zaten geri duramazsınız. Bunlardan birincisi tevhidi çoğaltın, ikincisi istiğfarı çoğaltın. Zamanla elbiseniz eskiyip de yenilediğiniz gibi imanınızı da yenileyiniz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Necmettin Nursaçan, Eyüpsultan, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan'ı Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
10:06 İzmir’de bir şüpheli 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı İzmir'de bir şüpheli 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:22:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde Necmettin Nursaçan'ı Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement