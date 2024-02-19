Eyüpsultan Belediyesi Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 100. Yılını Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 100. Yılını Anma Programı Düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 100. Yılını Anma Programı Düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 100'üncü yılına özel Kemerburgaz'da bir anma programı düzenledi. Rumeli Orhan ve Kemal'in sahne alarak Balkan türküleri seslendirdiği programda halk oyunu gösterileri yapılırken vatandaşlara da sürpriz hediyeler verildi.

19.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:44
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Eyüpsultan Belediyesi, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 100'üncü yılına özel Kemerburgaz'da bir anma programı düzenledi. Rumeli Orhan ve Kemal'in sahne alarak Balkan türküleri seslendirdiği programda halk oyunu gösterileri yapılırken vatandaşlara da sürpriz hediyeler verildi.

100 yıl önce yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı toprakları terk ederek yer değiştirdiği Türk-Yunan nüfus mübadelesinin yıl dönümünde düzenlenen "Mübadelenin 100'üncü yılı" isimli programda, Rumeli Orhan ve Kemal'in sahne alarak Balkan türküleri seslendirdi. Halk oyunu gösterilerinin de yapıldığı programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve sürpriz hediyeler verildi.

"Kar kış, yaz bahar demeden hep birlikteyiz"

Kar kış, yaz bahar demeden hep birlikte olduklarına dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hava soğuk ama bizim sıcaklığımız birbirimize yeter. O süreçten bu güne vefat eden büyüklerimize gani gani rahmet diliyorum. 5 yıl çabuk geçti ama bu 5 yıla büyük şeyler sığdırdık. Bu şehrin tamamında bir şeyler yapmaya gayret ettik. Nitekim de 90 tane büyük eser ürettik. Bitti mi bitmez. Çocuklarımıza yarınlarda daha güzel bir Eyüpsultan hazırlamak istiyoruz. Bunları hep birlikte yapacağız" dedi.

"Geleneklerini yaşatan bir mahalleyiz"

Kemerburgaz'ın her şeyiyle geleneklerini yaşatan bir mahalle olduğunu vurgulayan Başkan Köken, "Bu gelenekleri bu günlere kadar getiren siz Kemerburgaz halkına da teşekkür ediyorum. Ben bu mahallemizin geleneklerini daha da uzun yıllar yaşatması için burada başka argümanları da hayata geçirerek bunu devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Deniz Köken'in ardından yaptıkları konuşmada Mimarsinan Mahalle Muhtarı Turgut Koçum ve Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Gürkan Yılmaz, kendilerinin de mübadil torunu olduklarını belirterek bu etkinliği gerçekleştiren Başkan Deniz Köken ve ekibine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 100. Yılını Anma Programı Düzenledi - Son Dakika

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