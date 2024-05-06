Eyüpsultan Belediyesi Zabıtası Tarafından Yakalanan Dilencinin Üzerinden 23 Bin 45 TL Çıktı

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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı. "Hastaneye gideceğim" diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el konuldu.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın 'hastaneye gideceğim' diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy'de bulunan Zabıta Karakolu'na götürdü.

Üzerinden çıkan paraya el konuldu

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.'nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu. - İSTANBUL