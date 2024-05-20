Eyüpsultan\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Eyüpsultan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir tören düzenlendi. Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'in yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, siyasi parti temsilcileri ve ilçede bulunan Sivil Toplum Kuruluşları katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sergilediği gösteriler birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Eyüpsultan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Zeki Gülter, Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih İke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler, spor koreografileri, halk oyunları gösterileri, müzik dinletisi ile coşkulu bir kutlama töreni gerçekleştirdi. Finalde öğrenciler Norm Ender'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın 100. yıl şerefine yazdığı Parla marşını seslendirirken gösteriyi izleyenler öğrencilere Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Rami Bir Nefes Parkı'nda Grup Göçmen's konseri

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Rami Bir Nefes Parkı'nda düzenlenen programda Grup Göçmen's gençlik şarkılarını seslendirdi. Uluslararası Halk Dansları'nın birbirinden renkli dans ve müzik gösterileri ile alanı dolduran yüzlerce vatandaş bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Bayramlarımızı Eyüpsultan'ın her mahallesinde kutluyoruz"

Etkinliklere katılarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak olan Başkan Özmen, "Böyle anlamlı günleri, milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı, sadece bir iki yerde değil, Eyüpsultan'ın bütün mahallelerinde coşkuyla kutluyoruz. Bütün bu coşkuyu, bütün bu duyguyu Eyüpsultan'ın bütün sokaklarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Rami Bir Nefes Parkı'nda çiçekler açtı"

Cumhuriyetin, demokrasinin nefes almak ve özgürlük olduğuna dikkat çeken Özmen, "Çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Çünkü 19 Mayıs 1919'dan bu güne geçen 105 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti muazzam işler yaptı. Bizim de aldığımız mirası bundan sonra gençlere devretme mükellefiyetimiz var. Onu emin adımlarla, iyi adımlarla, iyi anılarla, iyi işler yaparak yerine getirmek bizim görevimiz. Bugün birlikte coştuk eğlendik ama hepsinden çok cumhuriyetin, demokrasinin nefes almak olduğunu, özgürlük olduğunu idrak ettik. İzmir'in dağlarında olduğu gibi bugün burada da Eyüpsultan Rami'de Bir Nefes Parkı'nda çiçekler açtı. Buna da vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Dileriz bunlar sonraki günlerde de bu coşkuyu hep birlikte, Cumhuriyetin, Cumhuriyetin değerinin, öneminin farkında olarak hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL