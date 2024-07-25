Eyüpsultan'da Alibey Barajı'na akan derede çamurlu su akması sonucu balıklar telef oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Alibey Barajı'na akan derede çamurlu su akması sonucu balıklar telef oldu

Eyüpsultan\'da Alibey Barajı\'na akan derede çamurlu su akması sonucu balıklar telef oldu

Eyüpsultan'da İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derede çamurlu su akmasının ardından çok sayıda balık telef oldu. Köy halkı, İSKİ'den hiçbir görevlinin gelmemesine tepki göstererek, bu duruma neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. Yağmur sonrası derede çamur şeklinde akan su ve telef olan balıkların görüntüleri kaydedildi.

25.07.2024 15:05
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Eyüpsultan'da İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derede çamurlu su akmasının ardından çok sayıda balık telef oldu. Aradıkları halde İSKİ'den hiçbir görevlinin gelmediğini belirterek tepki gösteren köy halkı, bu duruma neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Bir süre önce gündeme gelen ve İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak bilinen Pirinççi Köyü'ndeki evlerin İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akan dereyi kirlettiği iddiasıyla İSKİ tarafından kaldırılacağı söylentileri köy halkı tarafından tepkilere neden olmuştu. Dün sabahın erken saatlerde bölgede etkili olan yağmurun ardından İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajını besleyen derenin çamur şeklinde aktığı ve çok sayıda balığın telef olduğu görüldü. Buna tepki gösteren köy halkı, yağmurun yağmasını fırsat bilen bazı fabrika ve taş ocağının atıklarını dereye bıraktığını ve böylece derenin kirlendiğini iddia ederken, bu durum karşısında İSKİ'nin sessiz kaldığını söyledi.

"İSKİ'yi aradık ama şu ana kadar gelen olmadı"

Bir ihbar üzerine buraya bölgeye geldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, "Geldiğimde köprünün altında DSİ'nin elemanları çalışma yapıyordu. Bir baktım dereden simsiyah su akıyordu. Su Boğazköy'den geliyor. Balıkların kenara vurduğunu, oksijen alamadıklarını ve öldüğünü gördüm. DSİ'nin çalışmasına katıldım güzel bir çalışma yaptılar. Derede tonlarca balık telef oldu ve hala su akmaya devam ediyor. Şu anda durakladı ve su karaya kadar çıktı. Hep şunu diyoruz. Böyle bir şey olduğu zaman yetkililer gelip numune alsınlar. Bir şey yok diyorlar. Bir şey yok ama mevzuyu herkes gördü. Videolarda var. 12'yi çeyrek geçe başladı taştı ve 16.00'a kadar simsiyah su akmaya devam etti. ve DSİ'den arkadaşlar sudan numune aldılar. Onlar da köprünün altında ölçüm yapıyorlardı. Büyükşehiri aradım, İSKİ'yi aradım. İSKİ'den arkadaşlar yolda olduklarını söylüyor. Ama şu ana kadar gelen olmadı numune almadılar. Ama DSİ numunesini aldı. Buna acil bir çözüm istiyoruz. Bu kadar balığa yazık günah. Bugün o suyu verenlere ihtar çekilmesi ve gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Erhan Başaran ise "Alibey Barajı'na yukarıdan su geliyor. Köyümüzü kaldırmaya bakıyorlar. O sebepten buyurun binlerce balık ölmüştür ve yukarıdan gelen zehirli su Alibey Barajı'na gidiyor. Yetkililere resmini de attık, giden yok. Balık bitti" dedi.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derenin suyu sabah saatlerinde önce siyah daha sonra ise çamur şeklinde akarken çok sayıda balığın ise kıyıya vurduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde yavru balıkların su yüzeyinde hareketsiz şekilde ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Alibey Barajı'na akan derede çamurlu su akması sonucu balıklar telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Alibey Barajı'na akan derede çamurlu su akması sonucu balıklar telef oldu - Son Dakika
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