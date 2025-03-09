Eyyübiye Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyyübiye Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Eyyübiye Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında maddi durumu yetersiz aileler için gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yardım dağıtımlarında kişisel olarak yer alarak, ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

09.03.2025 15:36  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında maddi durumu yetersiz ailelere yardımlarını sürdürüyor. Dün akşam farklı mahallelerde gerçekleştirilen yardım dağıtımlarına Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Elgün, muhtarlar ve AK Parti Mahalle temsilcileri de katıldı. Gıda kolilerini depodan araçlara elleriyle yükleyen Başkan Kuş ve beraberindekiler, gece geç saatlere kadar kapıları tek tek çalarak gıda kolilerini teslim etti.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kayıtları bulunan ailelerin evlerini ziyarete Selçuklu Mahallesi ile başlayan Başkan Kuş ve beraberindekilere Mahalle Muhtarı Ümit Hanca ve AK Parti Mahalle Temsilcisi Hasan Çiçek de eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden gıda kolisi dağıtımı sonunda konuşan Başkan Mehmet Kuş, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında özellikle yetim ve dar gelirli ailelere destek olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, Ramazan ayı öncesi hazırladıkları 20 bin kadar gıda kolisinin dağıtımına titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Eyyübiye Belediyesi olarak altı yıldan bu yana Ramazan'ı yardımlaşmak, bereket ve paylaşmak olarak şiar edindiklerini belirten Başkan Mehmet Kuş, "Altı yıl boyunca Eyyübiye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elimizi uzattık ve bugün itibariyle de uzatmaya devam ediyoruz. Rızkın sahibi tabi ki Allah'tır, bizler de vesile olmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan'ın ilk gününden itibaren, başkan yardımcımız, sosyal yardımlaşma müdürlüğümüz ve ekibimizle birlikte gerçekten hummalı bir şekilde ihtiyaç sahibi evlere dokunduk ve Ramazan'ın sonuna kadar da dokunmaya devam edeceğiz. Ramazan'ın sonuna kadar ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Eyyübiye sınırlarında yaşayan yetim kardeşlerimize yaklaşık 2 ton et dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda her gün bin ailemize iftar vakti sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Eyyübiye mücavir alanları içinde yaşayan yetim çocuklarımız için bayramlık hediyelerimizi de hazırlıyoruz. Cenab-ı Mevla'm hayırları dergahında kabul eylesin diyorum" dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ile birlikte AK Parti belediyeciliği örneklerini sergilediklerini dile getiren Başkan Kuş, "İlçe başkanımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapılarını çalmaya, yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri bayrama huzurla kavuştursun" şeklinde konuştu.

Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün de Ramazan'ın paylaşmak ve bereket olduğunu dile getirerek, "Ramazan'da öncelikle Allah için, insanlarımız için, memleketimiz için, Eyyübiyemiz için ne yapabileceğimizin derdine düştük. Başkanımızla birlikte Eyyübiye'de ne yapabiliriz diye düşündük. Başkanımız tabi bu konuda tecrübeli. Altı yıldır bu hizmeti sürdürüyor. Bugün de mahalle sakinlerimizin yanında olmaya çalıştık. Belediyemiz, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şu anda sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın yanında duruyor, ihtiyaçlarını karşılayarak üzerine düşeni yapıyor. Bu anlamda başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden bu hayır için gayret ediyorlar. Bu nedenle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da bizleri ulaştırmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Kuş, zimem defteri geleneğini sürdürdü

Ziyaret ettiği mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de konuk olan Başkan kuş ve beraberindekiler bazı ailelerin ev eşyası ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti. Ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde öğrenci çocuklara kırtasiye ve tablet bilgisayar hediye eden Başkan kuş, Ramazan Bayramı öncesi çocuklarının bayramlık elbise ihtiyaçlarının da temin edileceğini ve hiçbir çocuğun üzülmesine razı olmayacaklarını söyledi. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ihtiyacı olan vatandaşların her an yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Kuş, Selçuklu Mahallesi'nde ziyaret ettiği bakkallarda da ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödeyerek, zimem defteri geleneğini de sürdürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyyübiye Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
“Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:41 Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
12:34 Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
11:57 Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
11:45 Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
11:43 Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
11:43 İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
11:37 “Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
11:30 Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
11:18 2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 19:13:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eyyübiye Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.