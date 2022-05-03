Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi - Son Dakika
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Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi

03.05.2022 12:31
Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda bin 50 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda bin 50 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı. Yetim çocukları evlerinde ziyaret eden ve bayramlıkları hediye eden Başkan Kuş," Onlar mutlu olsun diye ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca binlerce ailenin iftarlıklarını ve binlerce ailenin gıda ihtiyacını karşılayan Eyyübiye Belediyesi, yetim çocukları da unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı İyilik Merkezi üzerinden bin 50 yetim çocuk giydirildi. Yakınlarıyla birlikte ekipler tarafından mağazaya götürülen çocuklar, bayramlık elbise ve ayakkabılarını raflardan kendileri beğenerek seçti. Dağıtım programına katılan ve bazı yetim çocukları evlerinde ziyaret eden Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ile birlikte çocuklara bayramlıklarını elleriyle verdi. Yetim çocuklarla sohbet eden Başkan Kuş, ailelerinin eksikliklerinin giderilmesi için de ilgililere talimatlar verdi.

Rızkı veren Allah'tır diyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, " Yetim kardeşlerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Bizler sadece aracıyız. Rızkı veren Allah'tır. Rabbim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Onun talimatıyla bizler de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi
Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi
Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi

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Ramazan, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyyübiye'de bin 50 yetim çocuğu giydirdi - Son Dakika


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