Ezan-ı Güzel Okuma Yarışması birincisi Simav'dan

2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Din görevlileri arası Ezan-ı Güzel Okuma Yarışmasında Simav ilçesi Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi İbrahim Değmen birinci oldu.

Konuyla ilgili Simav İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın Komisyon Başkanlığında Kütahya Merkez Müftülük Sitesi Musab Bin Umeyr Camiinde gerçekleştirildi. Yarışmada, ilçemiz Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi İbrahim Değmen birinci olup, 27 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan Bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmayı organize eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ederiz. İlçemizi temsilen yarışmaya katılan İbrahim hocamızı tebrik eder, bölge finallerinde başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA