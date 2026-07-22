Ezan ve Hutbe Yarışmalarında Şampiyonlar Belirlendi - Son Dakika
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Ezan ve Hutbe Yarışmalarında Şampiyonlar Belirlendi

Ezan ve Hutbe Yarışmalarında Şampiyonlar Belirlendi
22.07.2026 12:23
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışmalarda Muhammet Kurt ve Şaban Daş birinci oldu.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finalinde 12 din görevlisi yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Muhammet Kurt, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ise Şaban Daş il birincisi oldu.

ULU CAMİİ'NDE İL FİNALİ DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali, tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yarışmalara il genelinden 12 din görevlisi katıldı.

12 DİN GÖREVLİSİ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Din görevlilerinin mesleki bilgi ve birikimlerini geliştirmeleri, hitabet ve kıraat alanındaki yetkinliklerini artırmalarının amaçlandığı organizasyonda yarışmacılar, jüri üyeleri önünde ezan tilaveti ve hutbe sunumundaki performanslarını sergiledi.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİYLE BİRİNCİLER BELİRLENDİ

Yarışmaların değerlendirme komisyonunda İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Görüzoğlu, İl Müftülüğü Vaizi Bünyamin Engizek ile Ulu Camii Müezzini Yahya Şahne görev aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Güzelyurt Mahallesi Camii İmam Hatibi Muhammet Kurt il birincisi olurken, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ise Prof. Dr. Mahmut Es'ad Coşan Camii Müezzini Şaban Daş birinciliği elde etti.

İL MÜFTÜSÜ GÜLLER'DEN TEBRİK MESAJI

Programda konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı tebrik etti.

İl birincisi olan görevlilere bölge finalinde başarılar dileyen Güller, bu tür organizasyonların din görevlilerinin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

YARIŞMALAR HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Yarışmalar, dereceye giren din görevlilerinin tebrik edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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