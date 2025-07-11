Ezgi Apartmanı Davasında Yeniden Yakalama Kararı - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davasında Yeniden Yakalama Kararı

Ezgi Apartmanı Davasında Yeniden Yakalama Kararı
11.07.2025 12:43
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Kahramanmaraş depremleri sonrası Ezgi Apartmanı davasında iç mimar Ertan Danacı'nın yakalanması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tahliye edilen iç mimar Ertan Danacı'nın yeniden yakalanma kararı verildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Av. Erkam Erdem, " Hukuki çerçevede izah etmekte biz zorlanıyoruz doğrusu." dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tahliye edilen iç mimar Ertan Danacı'nın yeniden tutuklanmasına karar verildi. Konuya ilişkin konuşan Av. Erkam Erdem, " Malumunuz 6 Şubat depremi ile Ezgi Apartmanı 35 kişinin vefatı ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanacak şekilde yıkılmıştı. Bununla ilgili başlatılan soruşturmada binanın yıkımına etki eden nedenleri savcılık araştırdı. Bu bağlamda pastanede yapılan tadilatın sorumlularını da şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil etti. O aşamada alınan bazı raporlar var. Bunlardan bir kısmı özellikle bir kolon filizinin bulunmasıyla bağlantılı olarak soruşturma sürecine dahil edilmesini gündeme getirdi. İlk alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu, pastane tadilatını yerine getirenlerin kusurlu olduğuna dair bir neticeyi içeriyordu. Ancak bizim teknik savunmalarımız vardı. Tadilatın ne ölçüde olduğu, kolon filizinin bulunduğu pozisyon ve binada taşıyıcı özellikli olmayan asma katla ilgili mimari ve statik projelerdeki eksiklikler tartışılmıştı." dedi.

Ertan Danacı'nın savcılık aşamasında kendi iradesiyle gidip beyan verdiğini söyleyen Av. Erdem, " Ertan Danacı savcılık aşamasında kendi iradesiyle gidip beyan verdi, ardından tutuklandı. 2023 Eylül ayından beri tutukluydu. Dava açıldı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Burada yeniden İstanbul Üniversitesi'nden bir rapor alındı. Dosyaya altı adet bilimsel mütalaa sunuldu. Bu raporlar sismik performans analizlerini de içeriyor. Binanın yıkımına, yapımı ve projelendirilmesi sırasında oluşan eksikliklerin etkisi olduğu tespit edildi. Yapılan modellemeler, pastanedeki tadilatların yıkıma etkisinin olmadığını gösterdi. İstanbul Üniversitesi heyetinin raporu da, bahse konu kolonun taşıyıcı olmadığı, yan taraftaki perde duvarın müteahhit tarafından kesildiği, çatı kata ek yapıldığı, projeye aykırılıklar olduğu ve binanın tasarımındaki rijitlik merkezi hatalarının depreme karşı dayanıklılığı etkilediği yönünde. Bu rapor doğrultusunda fenni mesul tahliye edildi. Ancak Ertan Danacı'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Mahkeme Karadeniz Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için ODTÜ'den yeni bir heyet oluşturdu. Bu rapor da Haziran 2025'te dosyaya girdi. ODTÜ'den gelen beş kişilik bilirkişi heyetinden dört kişi, pastane tadilatının binanın yıkımına etkisi olmadığını belirtti. 26 adet performans analizine dayanan, muhtemel tüm ihtimallerin denendiği bir değerlendirme sunuldu. Bilirkişiler, tadilatın binanın yıkımına etki etmediği görüşünde birleşti. Ancak bir bilirkişinin farklı görüşü var. Bu kişinin 2023 yazında sosyal medyada müştekilerle görüş paylaşmış olduğu belirlendi. Bu sebeple reddi talep edildi. Mahkeme bu konuda henüz karar vermedi." şeklinde konuştu."

Üst mahkemenin yeniden yakalama kararı çıkarttığını belirten Erdem, " Bu kapsamda Danacı için tahliye kararı verildi. Ancak müşteki vekilleri ve savcılık karara itiraz etti. Üst mahkeme yeniden yakalama kararı çıkardı. Oysa iki ayrı üniversitenin raporu, altı adet teknik mütalaa ile birlikte artık dosyada başka söylenebilecek bir şey kalmadığını ortaya koyuyor. Adaletin tecellisi hepimizin arzusu. Ancak bu yargılama teknik uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Şüphelerin bilimsel verilerle doğrulanması gerekir. Bilgi sahibi olunmadan verilen kararların sağlıklı olmayacağı kanaatindeyiz. Bu aşamada da hem can kaybı hem adalet duygusu hassasiyetle gözetilmelidir." sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ezgi Apartmanı Davasında Yeniden Yakalama Kararı - Son Dakika

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