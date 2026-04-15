Ezidiler Çarşema Sor Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Ezidiler Çarşema Sor Bayramı'nı Kutladı

Ezidiler Çarşema Sor Bayramı\'nı Kutladı
15.04.2026 22:59
Şırnak'ın Mağara köyünde, Ezidiler geleneksel Çarşema Sor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara köyünde Ezidiler tarafından geleneksel "Çarşema Sor" (Kızıl Çarşamba) Bayramı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan Ezidilerin bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte yeniden dönüş yaptığı Mağara köyünde Çarşema Sor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu köyde düzenlenen etkinliklere, Avrupa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden binlerce kişi katıldı. Program kapsamında köy halkı tarafından misafirlere geleneksel yemekler ve boyalı yumurtalar ikram edildi. Katılımcılar yöresel kıyafetler giyerek bayram coşkusunu yaşarken, mezarlık ziyaretleri de gerçekleştirildi. Ezidi vatandaşlar, büyüklerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti, mezarlık içerisindeki ağaç ve türbelerde dilek dileyerek bez bağladı.

Açıklama yapan Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz, "Bölgemizin önemli kültürel değerlerinden biri olan Çarşema Sor Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde kutluyoruz. Bu tür etkinlikler, turizm çeşitliliğimiz açısından da büyük önem taşıyor. Bölgede turizmle ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor" dedi.

Mağara köyünün muhtarı Necat Akçay ise, dünyanın dört bir yanından insanların bayram için köye geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Köyümüzü ve mezarlarımızı ziyaret ediyorlar. Bayramımızı birlikte kutluyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayram için köyde bulunan Yunus İbrahimoğlu da, sabah saatlerinden itibaren yoğun katılım olduğunu söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Çarşema Sor, Etkinlik, Şırnak, Kültür, Yerel

Son Dakika Yerel Ezidiler Çarşema Sor Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ezidiler Çarşema Sor Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Advertisement
