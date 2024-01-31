Ezine Belediyesi, Gazi İlkokulu ve Gazi Ortaokulu\'nda Çocuk Oyun Alanları ve Otopark Yapımı Çalışmaları Gerçekleştiriyor

Ezine Belediyesi tarafından Gazi İlkokulu ve Gazi Ortaokulu'nda çocuk oyun alanları yapımı, peyzaj ve çevre düzenleme ile servis araçları için otopark yapımı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ezine Belediyesi, Gazi İlkokulu ve Gazi Ortaokulu'nda çocuk oyun alanları yapımı, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları, aynı zamanda servis araçları için otopark yapımı çalışmalarına odaklanarak, öğrencilere daha sağlıklı ve güvenli bir çevre sunmayı hedefliyor.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu projelerin, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Güray Yüksel, ""Çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gazi İlkokulu ve Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirdiğimiz çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve otopark yapım çalışmaları, öğrencilerimizin okulda daha keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkan tanıyacak" dedi.
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleri ile okul çevresinin estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden yetkililer, ayrıca servis araçları için yapılan otoparkın okul önündeki trafik sorununu da çözeceğini belirtti. Bu çalışmaların yanı sıra, çevre düzenlemelerinin öğrencilerin doğaya karşı duyarlılık kazanmalarına da katkı sağlayacağı vurgulanıyor. - ÇANAKKALE
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