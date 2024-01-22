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Ezine'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Ezine'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz ve içme suyu hattı yapım çalışmaları tamamlandı. Ezine Belediyesi ekipleri tarafından, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Ezine\'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
22.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 12:55
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz ve içme suyu hattı yapım çalışmaları tamamlandı. Ezine Belediyesi ekipleri tarafından, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Ezine ilçesinde, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz ve içme suyu hattı yapım çalışmaları tamamlandı. Ezine Belediyesi ekipleri, iki mahallede de kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yenilenen altyapı ve yol çalışmalarıyla birlikte, Gazi ve Cumhuriyet Mahalleleri, modern bir görünüme kavuşacak. Ezine Belediyesi'nin bu tür projelerle, şehirdeki yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çabaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, 'mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun' diyerek, çalışmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yüksel, yeni altyapı ve kilit parke taşı uygulamalarının bölgenin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını vurguladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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