Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü vesilesiyle selamlama uçuşu yapan F-16 uçakları ile ilgili paylaşım yaptı.
MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında " Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait 3 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi. " denildi.
Yapılan paylaşımda pilotların uçak içinden ve uçakların gökyüzündeki hareketlerine dair anlar bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Yerel › F-16'larla Erzurum Kongresi Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?