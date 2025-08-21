ABD'ye ait savaş uçağı okyanusa düştü - Son Dakika
ABD'ye ait savaş uçağı okyanusa düştü

21.08.2025 08:06
ABD Donanması'na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağı Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştü. Uçağın pilotu kaza sırasında kendini fırlatmayı başarırken sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Uçağın enkazı ise henüz denizden çıkarılamadı.

ABD'de korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi. ABD Donanması'na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

PİLOT KENDİNİ FIRLATMAYI BAŞARDI

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09: 50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

UÇAĞIN ENKAZI DENİZDEN ÇIKARILAMADI

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü'nde konuşlu 83'üncü Taaruz Filosu'na bağlı olduğunu aktardı. Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA

