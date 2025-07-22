Faciada Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Destek

Oltu maden faciasında hayatını kaybeden Tayfun Narşap'ın SGK borcunun tamamını Adem Yurdagül üstlendi.

Geçtiğimiz ay Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu mahallesinde bir Oltu Taşı Maden ocağında meydana gelen göçükte Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Ailelere Adem Yurdagül desteği

Yaşanan bu üzücü olay sonrası aileleri yalnız bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bu elim hadiseden dolayı hem cenaze namazına, hem de sonrasında taziye ziyaretinde bulunarak ailelere destek oldu. Faciada hayatını kaybeden Tayfun Narşap'ın emekli olabilmesi ve ailenin emekli maaşı alabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yüklü bir ödeme yapılarak emeklilik işlemlerinin tamamlanması gerekiyordu. Konudan haberdar olan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, aile ile iletişime geçerek borcun tamamını üstlendiğini ve ödemesini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Narşap ailesinden Adem Yurdagül'e teşekkür

Yaşanan gelişmelerin ardından, Kazazede Tayfun Narşap'ın ailesi, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül tarafından gerçekleştirilen bu desteğin kendilerini ne kadar mutlu ettiğini ifade ederek, Yurdagül'e teşekkür ettiler. - ERZURUM