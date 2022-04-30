Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı

30.04.2022 13:33
Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Fadıloğlu, "Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu müstesna günlerde dost ve akrabalarımızı hatırladığımız gibi desteğe ihtiyacı olan kimsesiz, muhtaç ve yaşlı bireylerimizi de hatırlamak, bayramın ruhunda bulunmaktadır. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimiz, onların da bayramın güzelliğini en iyi şekilde yaşamalarını sağlayacaktır. Bayram günlerini her yönüyle çocuklarımıza örnek olacak şekilde idrak ederek onların da bayramın güzelliğini en iyi şekilde yaşamaları sağlanmalıdır. Böylelikle milli ve manevi değerlerimizin yeni nesillere aktarılması ve toplum yapımızın dayandığı temellerin güçlenmesi önem arz etmektedir. Bayramı sevdikleriyle bir arada geçirmek üzere seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımıza yolculukları esnasında azami dikkat göstermeleri ve kurallara riayet etmeleri hususunu hatırlatıyor; kazasız ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'tan millet olarak sosyal mesafelerin olmadığı, küçüklerimizle doyasıyla kucaklaşıp, büyüklerimizin ellerinden öpebildiğimiz nice güzel bayramlarda buluşmayı diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı Tanoğlu: 'Erzincan halkının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun' Tanoğlu: 'Erzincan halkının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun'

Ramazan Bayramı, DOST Partisi, Şehitkamil, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika


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