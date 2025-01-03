Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı

Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in açılışını yaptığı Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, engelli bireylere yönelik sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Merkez, çeşitli engel gruplarına uygun oyun alanları ve eğitim programlarıyla, özel bireylerin hayatına olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor.

03.01.2025 17:02  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in hizmete açtığı Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, özel misafirlerinin yaşamını güzelleştirmek için başvuru sürecine devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana temel belediyecilik faaliyetleri ve sosyal belediyecilikteki projeleriyle Efeler'den Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Kısa süre önce hizmete açılan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, bu kapsamda sunduğu imkanlarla kentte önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 3 bin 595 metrekarelik bir alanda kurulan merkezde, zihinsel engeli, işitme engeli, görme engeli, ortopedik engeli, dil ve konuşma engeli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi farklı özel ihtiyaçlara sahip vatandaşlar, kendilerine uygun oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyal etkinliklerle yeni bir yaşam fırsatı buluyor. Ayrıca, merkezde yer alan 375 metrekarelik bir alanda, birebir eğitim ve terapi programlarının sunulacağı özel bir bina bulunuyor.

Bu ayrıcalıklı mekan, özel misafirlerinin hayatına olumlu katkı sunmak için, başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Merkezin imkanlarından faydalanmak isteyen ayrıcalıklı vatandaşlar, Rehberlik Araştırma Merkezi'nden aldıkları rapor ve 1 adet vesikalık fotoğrafları ile, Kadıköy Mahallesi 2691.Sokak Numara 4'te bulunan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı'na başvuru yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca, 0256 226 23 58 numaralı telefon aracılığıyla da konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilecek. Öte yandan merkezdeki hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak sunulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Anıl Yetişkin, Efeler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.