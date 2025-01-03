Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı Hizmete Açıldı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in hizmete açtığı Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, özel misafirlerinin yaşamını güzelleştirmek için başvuru sürecine devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana temel belediyecilik faaliyetleri ve sosyal belediyecilikteki projeleriyle Efeler'den Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Kısa süre önce hizmete açılan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, bu kapsamda sunduğu imkanlarla kentte önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 3 bin 595 metrekarelik bir alanda kurulan merkezde, zihinsel engeli, işitme engeli, görme engeli, ortopedik engeli, dil ve konuşma engeli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi farklı özel ihtiyaçlara sahip vatandaşlar, kendilerine uygun oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyal etkinliklerle yeni bir yaşam fırsatı buluyor. Ayrıca, merkezde yer alan 375 metrekarelik bir alanda, birebir eğitim ve terapi programlarının sunulacağı özel bir bina bulunuyor.

Bu ayrıcalıklı mekan, özel misafirlerinin hayatına olumlu katkı sunmak için, başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Merkezin imkanlarından faydalanmak isteyen ayrıcalıklı vatandaşlar, Rehberlik Araştırma Merkezi'nden aldıkları rapor ve 1 adet vesikalık fotoğrafları ile, Kadıköy Mahallesi 2691.Sokak Numara 4'te bulunan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı'na başvuru yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca, 0256 226 23 58 numaralı telefon aracılığıyla da konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilecek. Öte yandan merkezdeki hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak sunulacak. - AYDIN