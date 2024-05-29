Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni Gerçekleştirildi

ZBEÜ ve Zonguldak Teknopark iş birliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı kapsamında düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya 82 proje katıldı ve projeler, akademisyenler ve sektör uzmanları tarafından değerlendirildi. Ödül töreninde birincilik ödülü Bartın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız'ın projesine verildi.

29.05.2024 11:24
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ZBEÜ ve Zonguldak Teknopark iş birliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı kapsamında düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Teknopark iş birliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı kapsamında düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya yapılan başvurulardan 82 proje yarışmaya uygun bulundu ve yarışan her proje için de iki akademisyen ve bir sektör uzmanı atanarak daha önceden belirlenen on kriter üzerinden projelerin değerlendirilmesi sağlandı. Puanlama sonrasında ise ödül töreni düzenlenerek sıralamaya giren projelere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında kurdele kesilerek "İslam Medeniyeti ve Mandala Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin gezilmesi sonrasında Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı kapsamında düzenlenen ödül töreni başladı.

Ödül törenine ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Senato üyeleri, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada 200 bin Türk Lirası değerindeki birincilik ödülünü 35 numaralı poster ile Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız'ın "Dijital Baskı Tekniği Yoluyla İletken" başlıklı projesi aldı. 100 bin Türk Lirası değerindeki ikincilik ödülünü ZBEÜ öğrencileri 7 numaralı poster ile Aybüke Kızılsal ve Ebrar Çam'ın "Görme Engelliler İçin Giyilebilir Teknoloji" isimli projesi alırken 50 bin Türk Lirası ödüllü üçüncülük ödülünü ise 45 numaralı poster ile ZBEÜ öğrencileri Arif Tarakçı ve ekibinin "İsarevo" isimli projesi aldı.

Yarışmada ayrıca 25 bin Türk Lirası değerindeki Gelecek Vaat Eden Girişimcilik Lise Özel Ödülü'nü ise 40 numaralı posterleri ile İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden Emre Dağ, Mehmet Selim Baraçlı, G. Esra Gürbüz'e ait "Afet Sandalyesi" adlı proje aldı. 20 bin Türk Lirası değerindeki Protokol Özel Ödülü ise 1 numaralı poster ile "Yapay Zeka ile Tam Otonom Güneş Paneli Temizleme Robotu: AI Clean Bot" ile ZBEÜ öğrencisi Mehmet Furkan Öztaş ve Yunus Emre Güdül'ün oldu.

Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, düzenlenen ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bekir Yıldız, Zonguldak, Farabi, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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