Vali Gül: " 9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Ayvansaray'da meydana gelen patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle ilgili son durumu açıkladı. Çalışmalar devam ediyor, 2 kişi hala enkaz altında.

Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesine ilişkin olayla yerinde çalışmaları inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül yeni bir açıklama daha yaptı. Gül, "2 kişi daha enkaz altında" dedi.

Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesi sonrasında enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan'ın olduğu heyette gitti. Ekiplerin çalışmalarını ilk anlardan itibaren yerinde inceledi.

Vali Gül, arama kurtarmayla ilgili son durumu yaptığı basın açıklamasında değerlendirdi. Gül, "Son durumumuz 9 kişi yaralı olarak çıkarıldı çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar devam ediyor. 2 kişi daha enkaz altında olduğu. Koordinasyon toplantısı yapıp son durumu değerlendireceğiz. Patlama nedeni daha sonraki süreçte belli olacak. Doğalgaz olduğu düşünülüyor. Yeni bilgilere oldukça sizleri bilgilendireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Ayvansaray, Davut Gül, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:31:57. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.