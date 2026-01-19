Fatih'te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatih'te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada

Fatih\'te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada
19.01.2026 14:57  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı kışla mücadele çalışmalarını sürdürerek yolların açık tutulmasını ve yaya güvenliğini sağlamak için 350 personel ve 80 araçla görev yapıyor. Ayrıca sokak hayvanlarına da besleme desteği sağlanıyor.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı Fatih Belediyesi, ilçe genelinde kışla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fatih Belediyesi ekipleri, yolların açık tutulması, yaya güvenliğinin sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması için sahada yoğun mesai yapıyor.

Fatih Belediyesi'nin kış çalışmaları kapsamında 350 personel ve 80 araç ile yürütülen koordineli çalışmalarda, muhtemel buzlanma riskine karşı 5 bin ton tuz stoku hazır bulunduruluyor. Cadde ve sokakların yanı sıra bağlantı yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları sürerken, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaldırım ve geçiş güzergahlarında da ekipler görev yapıyor.

Sokak hayvanlarına besleme desteği

Zorlu hava şartlarında yalnızca ulaşım değil, doğadaki canlıların yaşamı da gözetiliyor. Fatih Belediyesi ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlçenin farklı noktalarında belirlenen alanlarda mama ve yem desteğiyle, canlıların barınma ve beslenme ihtiyacına katkı sağlanıyor.

Başkan M. Ergün Turan: "Sahadayız, takipteyiz"

Kış şartlarına karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan şunları kaydetti:

"Fatih'te kar ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz; vatandaşlarımızın güvenli şekilde ulaşımını sağlamak ve günlük yaşamın aksamaması. Bir yandan yolları ve kaldırımları açık tutarken, diğer yandan yaşlı, yalnız hemşehrilerimize her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Ayrıca sokak hayvanları için de besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını ve ekiplerimizin uyarılarını takip etmelerini rica ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih'te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:43:41. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.