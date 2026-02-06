Fatih Belediyesi FARK Ekibi akreditasyon aldı

Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan Fatih Arama Kurtarma (FARK) ekibi, AFAD koordinasyonunda tamamladığı eğitim sürecinin ardından "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu" almaya hak kazandı.

Akreditasyon sürecine ilişkin düzenlenen toplantıya katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen bu başarının anlamlı olduğunu belirtti.

Turan, konuşmasında 2023 Kahramanmaraş depremlerinin millet hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acı, bizlere afetlere hazırlığın hayati önemini bir kez daha gösterdi. Bugün FARK ekibimizin akreditasyon alması, bu bilinçle attığımız somut bir adımdır." dedi.

34 personel zorlu süreci tamamladı

Fatih Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 34 personelden oluşan FARK ekibinin, AFAD koordinasyonunda yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Turan, iki gün süren uygulamalı sınavların ardından ekibin "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu" almaya hak kazandığını söyledi.

Turan, "Bu akreditasyon yalnızca bir belge değil; ilçemizin afetlere karşı hazırlıklı olma iradesinin ve kurumsal kapasitesinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Dirençli Fatih hedefimiz"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve İstanbul'un büyük risk altında bulunduğunu hatırlatan Turan, Fatih'te afet yönetimini kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.

Bu kapsamda belediye bünyesinde Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün kurulduğunu aktaran Turan, Stratejik Plan'da yer alan 10 ana temadan ilkinin "Dirençli Fatih" olarak belirlendiğini, 2026 bütçesinin yüzde 31'lik kısmının da bu alana ayrıldığını kaydetti.

Depremlerdeki can kayıplarının büyük bölümünün bina hasarlarından kaynaklandığına işaret eden Turan, "Hazırlık, eğitim ve doğru yapılaşma hayat kurtarır. Biz Fatih'te sadece binaları değil, insan hayatını merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

FARK gönüllülerle büyüyecek

FARK ekibinin yalnızca profesyonel bir arama kurtarma birimi değil, aynı zamanda gönüllüleri de yetiştiren bir yapı olmasını hedeflediklerini dile getiren Turan, olası afet durumlarında Fatih'in yanı sıra ihtiyaç duyulan her bölgede görev almaya hazır olacaklarını söyledi. Program, akreditasyon belgesinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL