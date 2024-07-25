Fatih Belediyesi'nin Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'sinde çocuklar sebze ve meyve topladı - Son Dakika
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Fatih Belediyesi'nin Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'sinde çocuklar sebze ve meyve topladı

Fatih Belediyesi\'nin Ayvansaray ve Yedikule Bahçe\'sinde çocuklar sebze ve meyve topladı

Fatih Belediyesi'nin çocuklara tarımı sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de çocuklar ektikleri sebze ve meyveleri topladı. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da çocuklarla birlikte hasat yaptı.

25.07.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Fatih Belediyesi'nin 2 yıl önce faaliyete soktuğu Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de ilkokul çocukları ektikleri sebze ve meyveleri topladı.

Fatih Belediyesi'nin çocuklara küçük yaşta tarımı sevdirmek ve onları organik meyve, sebzelerle tanıştırmak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirdiği Ayvansaray Yedikule Bahçe'de çocuklar ektikleri meyve ve sebzeleri topladı. Bahçeye gelen çocuklar domatesten bibere, karpuzdan maydanoza kadar ektikleri sebze ve meyvelerin hasadını yaptı.

Mehmet Ergün Turan çocuklarla meyve ve sebze topladı

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule Bahçe'de çocuklarla birlikte meyve ve sebze topladı. Çocuklar meyve ve sebze hasılatı yaparken, aynı zamanda Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de birbirleriyle tanışıp ortak bir faaliyette bulunmanın tadını çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi'nin Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'sinde çocuklar sebze ve meyve topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Belediyesi'nin Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'sinde çocuklar sebze ve meyve topladı - Son Dakika
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