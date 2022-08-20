Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi

20.08.2022 17:13
Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Belediye Başkanı M. Ergün Turan da turnuvanın ardından gençlerle ayak tenisi oynadı.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ayak tenisi turnuvasına 69 takımdan 276 sporcu başvuruda bulundu. 35 takım büyükler, 8 takım gençler, 14 takım yıldızlar ve 12 takım minikler kategorisinde mücadele verdi. Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen turnuvada tüm takımlar 3 asil ve 1 yedek sporcu ile turnuvaya katıldı. Ayak Tenisi Federasyonu'nun uygulamış olduğu kuralların geçerli olduğu turnuvada setler 15 sayı üzerinden hesaplandı. Turnuvada dereceye giren sporculara 500 TL ile 2500 TL arasında para ödülü verildi.

"Geleneksel hale gelecek"

Turnuvayla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Ayak tenisi turnuvasının bu sene ikincisini yapıyoruz. 69 takım ve 290 civarında sporcu burada mücadele ediyor. 4 kategoriden oluşuyor. Bizim bütün sportif yarışmalarda amacımız, gençlerin spora meyil etmesidir. Ayak tenisi, gençlerin spora yönelmesi konusunda önemli branşlardan bir tanesi. Seneye de devam edecek. İnşallah geleneksel hale gelecek" dedi.

Gençlerle yaptığı ayak tenisi maçını kazanan başkan Turan, "Başkanlara biraz torpil yapıyorlar. Ben de gençliğimde uzun yıllar top oynamış birisiyim ama arkadaşlar bize biraz müsamahakar davrandı" dedi.

"2 sette de 2-0 mağlup ettik"

Turnuvaya katılan oyunculardan Muhammet İlyas Ergün, "Vefa Spor takımı olarak Neslişah Spor Kulübü'nü yendik. 2 sette de 2-0 mağlup ettik. Finale çıktı. Gayet mutluyuz. Etkinlik çok güzel. İnsanların kendini geliştirmesi için güzel bir etkinlik" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Minikler kategorisinde oynayan Mehmet Dolaş, "Bugün minikler grubundan bir takım ile oynadık. Şu an iyi gidiyor. Yenilmedik. İnşallah da böyle devam ederiz. Anlaşabiliyoruz. Konuşuyoruz. Her türlü kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

"Çocuklar için de çok güzel"

Büyükler kategorisinde oynayan İbrahim Ali Demir, "Özellikle küçükler ve yıldızlar turnuvaya renk katmış. Çocukların bu aktiviteye katılması çok güzel olmuş. Çocuklar için de çok güzel. Çok beğendik. Umarım yarı finale çıkacağız" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı
Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Fatih, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 17:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement