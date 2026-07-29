Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı

Fatih Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla Tercih Destek Noktalarını hizmete açtı.

Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda kurulan Tercih Destek Noktalarında, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında uzman tercih danışmanları öğrencilere destek verecek.

Üniversite adayları, tercih süreci boyunca başarı sıralamaları, bölüm seçimleri, üniversite alternatifleri ve kariyer planlamalarına ilişkin konularda ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin hayatlarının en önemli kararlarından birini vereceğini belirterek, belediye olarak bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Turan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için tercih zamanı başladı. YKS Tercih Destek Noktalarımızda uzman arkadaşlarımız gençlerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. Akıllarındaki bölümleri, başarı sıralamalarını ve tercih seçeneklerini birlikte değerlendirecek; geleceklerine en doğru kararı birlikte verecekler. Tüm gençlerimize gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyor, tercih döneminde başarılar diliyorum."

Fatih Belediyesi'nin YKS Tercih Destek Noktaları, 10 Ağustos'a kadar Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeyi sürdürecek.