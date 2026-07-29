Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı

Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla Tercih Destek Noktalarını hizmete açtı.

Fatih Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla Tercih Destek Noktalarını hizmete açtı.

Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda kurulan Tercih Destek Noktalarında, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında uzman tercih danışmanları öğrencilere destek verecek.

Üniversite adayları, tercih süreci boyunca başarı sıralamaları, bölüm seçimleri, üniversite alternatifleri ve kariyer planlamalarına ilişkin konularda ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin hayatlarının en önemli kararlarından birini vereceğini belirterek, belediye olarak bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Turan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için tercih zamanı başladı. YKS Tercih Destek Noktalarımızda uzman arkadaşlarımız gençlerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. Akıllarındaki bölümleri, başarı sıralamalarını ve tercih seçeneklerini birlikte değerlendirecek; geleceklerine en doğru kararı birlikte verecekler. Tüm gençlerimize gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyor, tercih döneminde başarılar diliyorum."

Fatih Belediyesi'nin YKS Tercih Destek Noktaları, 10 Ağustos'a kadar Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeyi sürdürecek.

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Belediye, Yerel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:14:01. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi YKS Tercih Destek Noktaları hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.