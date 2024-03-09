Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu ve kurallara uyulması kontrol edildi.

09.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:57
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Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu ve uyulması gereken kurallar kontrol edilerek, kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri kontrollere, ruhsat kontrolüyle başlarken hijyen koşullarını, ekmek gramajı, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi. Ekipler denetimde, fırınların uyması gereken hijyen ve diğer kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerde esnasında fırın sahibi olan Eyüp Baygın, "Bir sıkıntımız yok. Biz kanun neyse ona uygun davranıyoruz. Her şeyimiz mevcut tarifemize uygun. Ruhsatımız mevcut. Normal bir şekilde işleyişimize devam ediyoruz. Ramazana hazırlanıyoruz. Pide fiyatı 250 gramını 15 TL'ye indi. Öyle uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Fırınların hijyeninden memnun olduğunu söyleyen İhsan Akın, "Fırınlardan çok memnunum. Ekmeği genelde buradan alıyorum. Çok seviyorum burayı çünkü temiz. Çalışanlarından ve hijyeninden çok memnunum" dedi.

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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